Из Красноярска в Паттайю запустят чартерные рейсы

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Из аэропорта Красноярска с 27 ноября можно будет улететь в Паттайю. Рейсы планируются дважды в неделю, в четверг и воскресенье, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Добраться до знакомого и любимого многими россиянами курортного города в Таиланде можно будет на чартерном рейсе.

Напомним, 11 ноября из красноярского аэропорта впервые в истории вылетел самолет в Шри-Ланку. Рейсы планируется выполнять раз в 10 дней на суднах Boeing 767-300. А уже в декабре все желающие смогут отправиться в Лаос. В перспективе продажа не только пакетных туров, но и отдельных билетов.