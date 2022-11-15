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НовостиОбщество15 ноября 2022 2:47

В Красноярске на Маерчака появились световые фигуры человечков

Их установили в районе Красноярского финансово-экономического колледжа
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на Маречака продолжается благоустройство территории. Накануне там появились сразу несколько новых арт-объектов: фигурки световых человечков и лавочка-гамак. Все они располагаются неподалеку от финансово-экономического колледжа.

Помимо новых скульптур, продолжается оборудование фасадной и контурной подсветки зданий - работы провели у домов № 1, 3 и 4.

Еще светодиодная подсветка появилась и на остановке «Улица Маерчака». Ранее здесь установили информационное табло и кнопку экстренного вызова.