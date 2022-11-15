За неделю в Красноярском крае ОРВИ заболело больше 10 тысяч жителей

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В Красноярском крае за прошедшую неделю ОРВИ заболели 10 466 человек. Ежедневно диагноз ставили примерно 1,5 тысячам жителям региона, рассказал в своем телеграм-канале главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Больше половины всех заболевших, 60% - красноярцы. Еще 11,2% диагнозов приходится на жителей Норильска.

А вот случаев заболевания гриппом на территории края нет. В основном ОРВИ у жителей вызывают вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, бокавирусы, аденовирусы, мегапневмовирусы и вирусы парагриппа.

Прививки против гриппа на сегодняшний день поставило больше миллиона жителей Красноярского края.

Напомним, 8 ноября специалисты Роспотребнадзора отмечали снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также ОРВИ. Тогда за неделю заболели примерно 7,5 тысяч жителей.