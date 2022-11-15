В Красноярском крае семьи мобилизованных начали подавать заявления на соцпомощь

Фото: Мария ЛЕНЦ

На заседании оперативного штаба по вопросам введения на территории Красноярского края режима базовой готовности губернатор поднял вопрос о выплатах мобилизованным и их семьям. Александр Усс поручил оперативно реагировать на поступающие заявления, сообщили в мэрии.

Пока что чаще всего жители края обращаются за оформлением единовременной материальной помощи и выплатой компенсации в размере 6,5 тысяч рублей на дошкольника без места в детском саду. Возрастные члены семей мобилизованных подают заявления на оказание социальных услуг на дому.

- Наши специалисты уточняют, какая помощь нужна каждой конкретной семье. Для этого составляется «портрет семьи», где есть данные о возрасте всех ее членов, информация о том, в чем они нуждаются. Это касается не только социальной или медицинской сферы, но и каких-то бытовых вопросов. Наколоть дрова, привезти воды, сделать ремонт – это все в ведении специалистов городских и районных администраций, - рассказала министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

Напомним, указ губернатора о мерах поддержки участников СВО и их семей вступил в силу 1 ноября. В нем, помимо единовременной выплаты в 100 тысяч рублей, перечислены еще 9 постановлений.