В Красноярске при пожаре в многоэтажке пострадал ребенок

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске при пожаре на улице Железнодорожников пострадал ребенок. Как рассказали в МЧС, пожарные успели спасти 16 человек среди которых 5 ребятишек.

В МЧС звонок о пожаре поступил в 6:42. Оказалось, что загорелась одна из квартир в многоэтажке. За час специалисты смогли справиться с огнем – возгорание ликвидировано в 7:42 на площади 7 квадратных метров. На месте работали 6 единиц техники и 24 человека личного состава.

Что произошло в квартире на Железнодорожников – пока неизвестно. Дознаватели выясняют причину пожара. О состоянии ребенка пока тоже нет никакой информации.