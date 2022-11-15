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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 2:02

В Красноярске при пожаре в многоэтажке пострадал ребенок

Пожарные успели спасти 16 человек, среди которых 5 ребятишек
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске при пожаре на улице Железнодорожников пострадал ребенок. Как рассказали в МЧС, пожарные успели спасти 16 человек среди которых 5 ребятишек.

В МЧС звонок о пожаре поступил в 6:42. Оказалось, что загорелась одна из квартир в многоэтажке. За час специалисты смогли справиться с огнем – возгорание ликвидировано в 7:42 на площади 7 квадратных метров. На месте работали 6 единиц техники и 24 человека личного состава.

Что произошло в квартире на Железнодорожников – пока неизвестно. Дознаватели выясняют причину пожара. О состоянии ребенка пока тоже нет никакой информации.