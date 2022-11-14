Гимнастка из Красноярска дала название новому элементу в гимнастике

Фото: Минспорта Красноярского края

Красноярская гимнастка Ева Чевтаева выполнила совершенно новый элемент в художественной гимнастике. До нее его никто не исполнял, поэтому элемент был назван ее именем. Название официально утвердила Всероссийская федерация художественной гимнастики.

– Именной элемент – это большая честь для каждой спортсменки. У красноярских гимнастов пока таких элементов не было. Элемент достаточно сложный и дорогой, он украшает выступление, и, надеемся, станет частью упражнений и других гимнасток. А Ева Чевтаева за каждое его исполнение теперь будет получать дополнительные 0,3 балла, – рассказала тренер гимнастки Юлия Дьяченко.

Элемент представляет собой бросок обруча в горизонтальной плоскости после вращения, который она ловит ногами после риска в закрутке. Трюк совершается вслепую – в этот момент гимнастка не смотрит на обруч.