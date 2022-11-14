В Минусинске проведут реставрацию столетней усадьбы в центре города

Фото: Туристический портал Красноярского края

Власти Минусинска планируют отреставрировать усадьбу Пашенных в центре города. Старинному зданию уже 120 лет – купец Николай Пашенных купил дом в 1899 году.

Проект реставрационных работ прошел государственную экспертизу. В годы войны в усадьбе размещался госпиталь, позднее – училище, а потом здание вовсе законсервировали. Реставрацию планируют провести к следующему году, когда будет праздноваться 200-летие города.

Сегодня был последний день приема заявок на торги, начальная цена контракта – 134,5 миллиона рублей. Проект подготовила компания «БазисСтройПроект».