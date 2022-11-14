Житель Енисейска украл деньги у женщины, которая доверила ему свою карту

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске полиция задержала мужчину, который обчистил банковскую карту женщины. Она сама доверила ему карточку – неясно, о чем думал злоумышленник, но он решил не возвращать карту, а пошиковать на чужие деньги.

Мужчина в тот день помогал своей знакомой по хозяйству: наличности у женщины не было, поэтому та и доверила ему карточку, чтобы работник снял с нее полагающееся ему вознаграждение. Но вместо небольшой суммы он украл с карты 49 тысяч рублей.

В тот же день мужчина был задержан полицией. Он даже не успел потратить часть денег, которую вернули хозяйке. Правоохранителям горе-воришка пояснил, что «просто захотел погулять на широкую ногу». Нагулял он, правда, на арест и статью о краже, по которой теперь может сесть на 6 лет.