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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 14:11

Житель Енисейска украл деньги у женщины, которая доверила ему свою карту

Он «захотел погулять на широкую ногу»
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске полиция задержала мужчину, который обчистил банковскую карту женщины. Она сама доверила ему карточку – неясно, о чем думал злоумышленник, но он решил не возвращать карту, а пошиковать на чужие деньги.

Мужчина в тот день помогал своей знакомой по хозяйству: наличности у женщины не было, поэтому та и доверила ему карточку, чтобы работник снял с нее полагающееся ему вознаграждение. Но вместо небольшой суммы он украл с карты 49 тысяч рублей.

В тот же день мужчина был задержан полицией. Он даже не успел потратить часть денег, которую вернули хозяйке. Правоохранителям горе-воришка пояснил, что «просто захотел погулять на широкую ногу». Нагулял он, правда, на арест и статью о краже, по которой теперь может сесть на 6 лет.