В Красноярском крае до конца года достроят, реконструируют и отремонтируют 45 медицинских учреждений Фото: Мария ЛЕНЦ

До конца 2022 года на территории края завершится работа на 45 объектах здравоохранения. Что-то будет достроено, что-то откроется после реконструкции и капитального ремонта. На эти цели из бюджета было выделено более 12,7 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Борис Немик на заседании регионального правительства.

Еще цифры: продолжается поставка медицинского оборудования, учреждения уже получили 112 единиц из запланированных 178. Больше половины – отечественного производства. Также по национальному проекту «Здравоохранение» медики получили 58 новых спецавтомобилей различной конфигурации и до конца года придет еще 10 единиц транспорта. В 2023-2025 годах на реализацию всех мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено 34,6 миллиардов рублей.

Губернатор Александр Усс подчеркнул важность кадрового обеспечения. В рамках этого направления реализуются меры поддержки специалистов отрасли. И программы будут расширяться далее.