Полтора миллиона на любые цели: в каком банке можно взять кредит под 4,9% годовых

Фото: Банк «Левобережный»

Кредиты «На любые цели» выдает Банк «Левобережный». Сумма - от 5 тысяч до 1,5 млн рублей, срок - от 6 месяцев до 7 лет. Возможно досрочное погашение. Деньги выдаются на разные цели без ограничений, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Можно взять сумму больше, чем совокупный остаток задолженности по кредитам в разных банках.

Ставка составляет 4,9% годовых при подаче заявки в мобильном приложении BL-online, электронном подписании документов и подключении финансовой защиты. К примеру, если вы возьмете 300 000 рублей на 5 лет, то ваш платеж составит 7 059 рублей в месяц. Рассчитать размер платежа можно онлайн.

Тем, у кого нет возможности пользоваться BL-online и подписать документы безбумажным способом, банк предлагает кредиты под 5,5% годовых. Для этого достаточно подать заявку на сайте или в офисе банка в Красноярске на ул. Молокова, 60 и подключить финансовую защиту.

Предложение действует до 18 декабря. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 и к специалистам в офисе.

Если вы получаете зарплату на карту Банка «Левобережный», то вы можете оформить кредит полностью в режиме онлайн при подаче заявки в BL-online и электронном подписании документов. Деньги поступают на счет от 15 минут. Сибирякам, у которых нет зарплатной карты «Левобережного», достаточно один раз обратиться в офис и подать заявку в BL-online.

Напомним, что банк внедрил безбумажный офис в июне 2022 г. Благодаря ему, потребительский кредит онлайн получил каждый 4-й клиент.

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