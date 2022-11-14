Красноярский кинотеатр «Луч» анонсировал показ второго «Аватара» с 22 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы смогут увидеть новый «Аватар» на большом экране. Кинотеатр «Луч» анонсировал показ блокбастера 22 декабря. Мировая премьера же намечена на 16 декабря 2022 года.

Стоимость билетов еще не определена. Они поступят в продажу позднее. Другие кинотеатры Красноярска показ фильма еще не анонсировали.

В «Луче» отметили, что дата 22 декабря пока является предварительной. О возможности купить билеты на «Аватар: Путь воды» сообщат позднее.