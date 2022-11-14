В Ленинском районе Красноярска озеленили откос и обустроили детскую площадку

Детская площадка на Говорова. Фото: Управление дорог Красноярска

В Красноярске в Ленинском районе провели благоустройство двух территорий. Об этом сообщает городское Управление дорог.

Так, в частном секторе в районе домов 10-19 по Говорова сделали детскую площадку. До этого детям приходилось играть практически на проезжей части. Сейчас на территории располагаются две песочницы, 2 игровых комплекса с горками и турниками, а также качели.

Откос на Шевченко. Фото: Управление дорог Красноярска

На Шевченко, 16 озеленили откос. Раньше здесь был пустырь с бурьяном, который иногда служил местным в качестве парковки. Теперь здесь зеленый газон и высажены яблони. В полной мере ощутить изменения можно будет следующим летом.