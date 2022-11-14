В Красноярске до конца года закупят еще три новых троллейбуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске до конца года планируют закупить еще три новых троллейбуса. Торги уже объявлены, сообщают в городской администрации.

На приобретении данной техники обновление троллейбусного парка в Красноярске будет завершено. Напомним, что в общей сложности с начала года было закуплено 39 троллейбусов, 12 из которых прибыли в краевой центр в начале ноября.

В мэрии Красноярска добавили, что все троллейбусы оснащены необходимыми средствами для перевозки маломобильных пассажиров.