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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:01

Виктор Хориняк из Минусинска вошел в топ-30 самых сексуальных актеров России

Теперь ему предстоит борьба за первое место
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В топ-30 самых сексуальных актеров России, по версии журнала Maxim, вошел и уроженец Минусинска Виктор Хориняк. Сейчас на сайте проходит голосование, участники которого могут решить, кто же станет самым желанным актером российского кино.

Конкуренты у Виктора более чем достойные: среди них Данила Козловский, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Александр Петров, Павел Прилучный и другие.

Пока что свои предпочтения Виктору отдали всего чуть больше 1% проголосовавших. В лидерах находятся Павел Прилучный, Максим Матвеев и Данила Козловский.

Актер Виктор Хориняк запомнился россиянам по ролям в таких фильмах, как «Последний богатырь» и сериалам «Кухня» и «Отель Элеон».