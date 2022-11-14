Виктор Хориняк из Минусинска вошел в топ-30 самых сексуальных актеров России

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В топ-30 самых сексуальных актеров России, по версии журнала Maxim, вошел и уроженец Минусинска Виктор Хориняк. Сейчас на сайте проходит голосование, участники которого могут решить, кто же станет самым желанным актером российского кино.

Конкуренты у Виктора более чем достойные: среди них Данила Козловский, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Александр Петров, Павел Прилучный и другие.

Пока что свои предпочтения Виктору отдали всего чуть больше 1% проголосовавших. В лидерах находятся Павел Прилучный, Максим Матвеев и Данила Козловский.

Актер Виктор Хориняк запомнился россиянам по ролям в таких фильмах, как «Последний богатырь» и сериалам «Кухня» и «Отель Элеон».