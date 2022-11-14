За взятки в Красноярске задержаны пятеро сотрудников центра защиты леса

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полиция задержала пятерых подозреваемых в получении крупной взятки сотрудников центра защиты леса. За три миллиона рублей мужчины планировали «помочь» директору лесозаготовительной компании решить вопрос с вырубкой деревьев, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

В июне 2022 года мужчины от 34 до 49 лет получили от посредников один миллион рублей - часть от итоговой суммы в три миллиона. За эти деньги защитники леса должны были оформить акты и документы на проведение оценки состояния леса и дальнейшей его санитарной вырубки.

Как выяснили полицейские, это был не единственный случай. С помощью лесничего мужчины уже проворачивали такую же схему, но тогда сумма взятки была поменьше – 200 тысяч рублей.

В отношении каждого из мужчин заведены уголовные дела, четверо из них находятся под домашним арестом, пятый – под стражей.

Напомним, полиция опубликовала видео задержания взяточников.