Первый вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Попов покидает пост. Фото: ЗС края

Стало известно, что первый вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Попов покидает свой пост. Пресс-служба краевого парламента подтвердила эту информацию. Заявление депутатом было написано сегодня, 14 ноября, на имя спикера краевого парламента Алексея Додатко. Вопрос об отставке будет рассмотрен 24 ноября на сессии Законодательного Собрания.

В заявлении он указал, что уходит по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. В скором времени переедет из Красноярска, следовательно, больше не сможет продолжать исполнять свои обязанности. И далее – без подробностей. Причина уважительная, удерживать народного избранника нет причин. Так что его заявление принято.

Для информации: Сергей Попов впервые был избран депутатом краевого парламента еще в 2012 году. Работал в комиссиях: по государственному устройству, по законодательству и местному самоуправлению, по делам села и агропромышленной политике.