В Красноярском крае устанавливают баннеры на тему безопасности дорожного движения. Фото: КРУДОР

Как привлечь внимание автомобилистов и напомнить о безопасности дорожного движения? Краевое управление автодорог совместно с ГИБДД разработали тематические баннеры с побудительными мотивами – на них благодарность за соблюдение ПДД. Например, «Спасибо, что не превышаете скорость» или «Спасибо, что не пересекаешь черту».

Всего таких баннеров десять. Установят их на тех участках, где чаще всего отмечаются аварии. Четыре баннера уже стоят – на 33-м километре дороги Ачинск – Ужур – Троицкое, на320 и 323-м километрах трассы Красноярск – Енисейск, на 22-м километре обхода Красноярска. До конца года установят еще два недалеко от Боготола. И еще четыре баннера установят в 2023 году. Об этом "Комсомольской правде"-Красноярск рассказал руководитель Краевого управления автодорог Андрей Журавлев.