В Красноярске за год подорожали спички, мыло и туристические поездки Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата привели данные о росте и падении цен за октябрь. Для начала сравнили с сентябрем – в целом отличия незначительные. А вот изменения за год оказались существенными по некоторым позициям.

Для начала о снижении цен: в минус ушли такие позиции, как овощи. Например, картошка, капуста и помидоры (в том числе от местного производителя) стали дешевле на 24 – 36 %. Уехать в республики Средней Азии стало дешевле на 17,6 %. Смартфоны упали в цене на 14,4%.

Зато пошли вверх цены на туристические поездки: на побережье Среднего моря – на 93%, а в Турцию – на 56 %. Резкий скачок цен произошел на средства гигиены – мыло, дезодоранты, шампуни, пена для бритья, зубная паста (от 39 до 55 %). Спички – на 55%. Из лекарственных препаратов отметился аспирин – на 63%. В списке и автомобили иностранного производства – рост составил почти 40%.

Что касается продуктов: самые подорожавшие – зеленый чай (36%), кальмары (38%) и маргарин (41 %).