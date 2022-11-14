Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 5:22

Предприимчивый житель Красноярского края два раза продал свой гараж

И попал под статью за мошенничество
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Предприимчивый житель Красноярского края два раза продал свой гараж. Фото: МВД по краю

Предприимчивый житель Красноярского края два раза продал свой гараж. Фото: МВД по краю

Предприимчивый житель Нижнеингашского района два раза наварился на гараже. Правда, радовался жизни после этого недолго, сейчас у него крупные неприятности – уголовное дело за мошенничество. По статье ему грозит до 5 лет лишения свободы, вот и думает, как бы реально не посадили.

Дело было так: стоял у 55-летнего гражданина гараж без дела, металлический. Понемногу ржавел. Решил он него продать, покупатель нашелся – житель села Новая Солянка. Сошлись на цене 27 тысяч рублей. Это произошло в сентябре текущего года. Однако вскоре новый обладатель гаража обнаружил, что тот исчез. Заявил в полицию.

Оперативникам понадобилось немного времени, чтобы найти «недвижимость». Как оказалось, продавец решил еще раз монитизировать имущество – перепродал его третьему лицу, уже за 40 тысяч рублей. Вот такой получился «гараж раздора».