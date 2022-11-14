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НовостиОбщество14 ноября 2022 4:52

Уровень безработицы в Красноярском крае достиг рекордно низкой отметки

За последние десять лет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Уровень безработицы в Красноярском крае достиг рекордно низкой отметки

Уровень безработицы в Красноярском крае достиг рекордно низкой отметки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень безработицы в Красноярском крае достиг рекордно низкой отметки за последние десять лет. Он составил 0,69%. Такие данные со ссылкой на зампредседателя правительства края Сергея Верещагина сообщают Gornovosti. Сам Верещагин озвучил их на Стратегической сессии Красноярского экономического форума «Экономика Красноярского края: новые вызовы и перспективы», которая прошла накануне.

По мнению эксперта, такой показатель – результат напряженной работы субъектов экономики вкупе с органами власти. За девять месяцев этого года рост промышленного производства составил 4,8 %. В основной капитал за первые полгода было инвестировано около 300 миллиардов рублей, что на 30 % больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Цифры, конечно, позитивные, однако есть к чему стремиться и дальше: например, на инвестиционные проекты, реализуемые на территории края, потребуется до конца десятилетия десятки тысяч рабочих рук.