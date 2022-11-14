В Минусинске при озеленении исторической части города похищено 760 тысяч рублей. Фото: прокуратура края

В Минусинске при озеленении исторической части города было похищено 760 тысяч рублей. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в краевой прокуратуре и подтвердили: по факту хищения бюджетных средств заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В мае этого года администрация Минусинска заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на озеленение. Сумма контракта - 8,7 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен был высадить на четырех улицах 68 саженцев сибирской яблони. Что и было сделано. Отчет, точнее акт выполненных работ, предприниматель представил на оплату и деньги получил в полном объеме.

Однако при проверке выяснилось, что деревьев не 68, а всего 61. К тому же саженцы не соответствуют требованиям ГОСТа и технической документации. То есть и качество яблонь хуже, и приживаемость. Все это выяснилось в ходе проверки, в которой принимало участие и УФСБ России по краю.