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НовостиОбщество14 ноября 2022 3:30

Дороги на окраинах Красноярска посыпают солью

Специалисты работали ночью, чтобы снег не превратился в ледяную корку
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Дороги на окраинах Красноярска после выпавшего снега посыпали солью. Уборка продолжается и на центральных улицах города, рассказали в администрации города.

Осадки, которые обрушились на краевую столицу на выходных, принесли коммунальщикам немало проблем. Пока в центре города шел дождь, на окраинах дороги покрыла снежная шуга. Чтобы не допустить появления ледяной корки, трассы посыпали солью и подмели.

На центральных улицах коммунальщики сметали и собирали грязь. Особое внимание уделили мостам.

В утренний час пик техника ушла на пересменку. На дороги она вновь выйдет, когда спадет интенсивное движение.

Напомним, об ухудшении погоды 13 и 14 ноября жителей Красноярского края предупредили в ГУ МЧС. Осложнится ситуация тем, что дождь со снегом будет сопровождать плюсовая температура, в результате чего на дорогах может появиться наледь.