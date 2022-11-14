По требованию красноярского Роспотребнадзора с Wildberries исчезают мухоморы

По требованию красноярского Роспотребнадзора с Wildberries исчезли мухоморы Фото: Мария ЛЕНЦ

На минувшей неделе было получено решение суда Центрального района Красноярска относительно продажи на площадке Wildberries опасных пищевых продуктов, изготовленных из мухоморов. А также БАДов, имеющих в своем составе ядовитые и несъедобные грибы. Эта информация была признана запрещенной РФ.

Напомним, что красноярский подросток приобрел в указанном маркетплейсе упаковку сушеных мухоморов. Съел шляпку тут же, выйдя из пункта выдачи заказов, минут через сорок ему стало плохо – очнулся уже в БСМП, медики спасли его. После этого красноярский Роспотребнадзор и подал в суд иск с требованием запретить продажу мухоморов.

- Во время судебного процесса часть страниц была удалена маркетплейсом в добровольном порядке. Неудаленная часть на момент рассмотрения признана судом запрещенной, - рассказал глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Красноярцев предупреждают: если столкнулись с продажей, в том числе онлайн, ядовитых грибов и БАДов, в составе которых присутствуют ядовитые грибы, обращайтесь в управление.