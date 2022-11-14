В Минусинске расследуют махинации во время озеленения исторической части города

Фото: прокуратура Красноярского края

В Минусинске во время озеленения исторической части города из бюджета было похищено 760 тысяч рублей. Заведено уголовное дело, сообщила прокуратура Красноярского края.

Украсить улицы Минусинска деревьями было решено в мае 2022 года. Администрация нашла подрядчика и заключила с ним контракт на 8,7 миллионов рублей.

По условиям контракта, предприниматель должен был высадить 68 саженцев яблони Сибирской. Однако на улицах появилось лишь 61 деревце, которое не соответствовало требованиям ГОСТа и технической документации.

После того, как все яблони были посажены, подрядчик предоставил мэрии поддельные документы и получил оплату в полном объеме. В результате из бюджета города было похищено 760 тысяч рублей.

Сейчас по факту мошенничества заведено уголовное дело, расследование находится на контроле прокуратуры. Дадут и оценку законности действий сотрудников администрации Минусинска, которые принимали работы.