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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 2:14

Жители Красноярского края за неделю перевели мошенникам больше 20 миллионов рублей

Свои сбережения потерял 121 человек
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае за минувшие семь дней жертвами телефонных мошенников стал 121 человек. Ущерб в общей сложности составил почти 20,5 миллионов рублей, сообщает прокуратура края.

Крупной суммы лишился, например, житель Назаровского района. Ему позвонил «сотрудник банка» и предложил получил потребительский кредит. В итоге у мужчины похитили 2,45 миллиона рублей.

Всего же с начала года интернет-мошенники обманули 6 706 жителей края (+121 за последнюю неделю). С их счетов в карманы преступников ушло больше 1,2 миллиардов рублей.

Напомним, в Красноярске в конце октября реальные сроки получили трое мужчин, которые проворачивали аферы с чужими квартирами. Они обманом оформляли документы о собственности на подставных лиц и затем продавали их без ведома настоящих хозяев.