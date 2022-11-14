В Красноярске после ремонта теплотрассы открыли проезд по Светлогорской Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после ремонта открыли для проезда автотранспорта улицу Светлогорскую. Там с середины октября проводились ремонтные работы, рабочие занимались тепловыми сетями. Заградительные знаки убрали накануне, в воскресенье 13 ноября.

При этом уже сегодня, 14 ноября, закрывают для автотранспорта другую улицу – Урванцева на перекрестке со Светлогорской. Энергетики сообщают, что там еще летом, при проведении испытаний, были обнаружены повреждения тепловых сетей, без ремонта не обойтись, но сделать это нужно до наступления морозов. По замыслу ремонт должен завершиться до конца текущего месяца.

Автомобилистам нужно выбирать альтернативный вариант для проезда.