Житель Ужура глупо попался полицейским с пакетом наркотиков

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Ужуре полицейские поймали мужчину, который приобрел наркотики. Судя по всему, его застукали по дороге от места покупки веществ до дома: мужчина шел с пакетом по улице, особо не скрываясь. Однако при виде полицейских он запаниковал и попытался спрятать пакет.

От правоохранителей не укрылось странное поведение мужчины: его задержали и обыскали. В пакете находилось около 200 граммов марихуаны.

Задержанный заявил, что купил траву для собственного употребления. Теперь ему грозит наказание по второй части «наркотической» 228-й статьи – а это до 10 лет тюрьмы.