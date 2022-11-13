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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 12:40

На Абаканской протоке в Красноярске заметили нефтяные пятна

Специалисты уже взяли пробы воды
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: Илья Зайцев

Фото и видео: Илья Зайцев

Жители Красноярска заметили химические пятна на Абаканской протоке. Разводы, предположительно нефтяные, образовались в районе «Белых Рос». По словам депутата Заксобрания Ильи Зайцева, пятна появились сегодня утром неподалеку от рыбной фермы.

– Центр лабораторного анализа и технических измерений по Енисейскому региону взял пробы воды и грунта в Абаканской протоке. Результаты станут известны в течение недели, – отметил Зайцев.

По его словам, одной из версий экспертов является попадание нефтепродуктов через трубы технического сброса воды ТЭЦ. Ситуацией уже заинтересовались в минэкологии, природоохранной прокуратуре и Росприроднадзоре.