Женщина с двумя детьми вылетела на встречку под грузовик в Красноярском крае

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Боготольском районе произошло серьезное ДТП с легковушкой и грузовиком. В легковой машина находились женщина-водитель и двое ее детей, 9 и 10 лет. Все трое после аварии попали в больницу.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла сегодня днем на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Женщина выехала на встречную полосу, где ее легковушку смял грузовой тягач. «Хонда Цивик» от удара оказалась полностью разворочена, а вот фура серьезно не пострадала.

Каким-то чудом и малолетние пассажиры «Цивика», и женщина остались живы, но получили травмы. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.