Далай-лама подарил реликвию Будды монастырю в Туве

Фото: Фонд им. Кужугета Шойгу

Далай-лама подарил свои вещи мужскому монастырю в Туве. Он взял храм под покровительство и передал ему реликвию Будды, буддийские священные тексты и собственные монашеские одежды с подписью.

– Его Святейшество подарил нашему монастырю реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха). Это большая редкость и благословение - получить такую реликвию основателя буддизма из рук духовного лидера современности. Она, наравне с другими драгоценностями, полученными от Далай-ламы, сделает новый монастырь важнейшим местом паломничества и поклонения для российских буддистов, – рассказала в беседе с «РИА Новости» сотрудница Культурного фонда имени Шойгу Светлана Намчак.

Сейчас монастырь находится на конечной стадии строительства – его планируется открыть в первый день нового года по лунному календарю, 21 февраля 2023 года. Встреча делегации из Тувы с Далай-ламой прошла в его резиденции в индийском городе Дхарамсала.