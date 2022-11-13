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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 8:27

В Норильске расследуют наезд на пешехода со смертельным исходом

Он переходил дорогу в неположенном месте, поленившись пройти пару шагов до перехода
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Норильске сотрудники ГИБДД занимаются расследованием ДТП со смертельным исходом. Погиб пешеход – по предварительной информации, он переходил дорогу в неположенном месте, и попал под колеса заказного автобуса ПАЗ.

ЧП произошло еще 11 ноября, вечером, на трассе Норильск – Талнах. Мужчина 1981 года рождения переходил дорогу всего в 30 метрах от пешеходного перехода. На его одежде не было светоотражающих элементов, так что неудивительно, что водитель его не заметил.

Пешехода после ДТП успели госпитализировать, однако он скончался в больнице. Водителя после аварии освидетельствовали, но никаких признаков опьянения не обнаружили.