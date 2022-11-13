На Октябрьском мосту в Красноярске обновили разметку

В Красноярске нанесли свежую разметку на Октябрьском мосту. Об этом сообщили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства – разметкой занимались специалисты ведомства.

Новая разметка учитывает изменения, которые произошли в схеме движения по мосту в августе. Теперь по ходу движения крайняя левая полоса сужается, причем работает это в обе стороны.

Новую разметку нанесли после многочисленных жалоб красноярцев в УДИБ: в ноябре жители пожаловались, что разметка стала стираться из-за интенсивного движения. Ее решили восстановить, пока позволяет погода.