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НовостиОбщество13 ноября 2022 6:27

На Октябрьском мосту в Красноярске обновили разметку

Там действует обновленная схема движения
Никита ЖЕГЛОВ

В Красноярске нанесли свежую разметку на Октябрьском мосту. Об этом сообщили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства – разметкой занимались специалисты ведомства.

Новая разметка учитывает изменения, которые произошли в схеме движения по мосту в августе. Теперь по ходу движения крайняя левая полоса сужается, причем работает это в обе стороны.

Новую разметку нанесли после многочисленных жалоб красноярцев в УДИБ: в ноябре жители пожаловались, что разметка стала стираться из-за интенсивного движения. Ее решили восстановить, пока позволяет погода.