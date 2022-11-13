Температура на севере Красноярского края опустится до -45 градусов

Фото: краевая служба спасения

В Красноярском крае похолодает до -45 градусов, сообщили в Службе спасения. Разумеется, не везде, а только на юге Таймыра. Спасатели предупреждают, что -45 это не предел, и температура может опуститься еще ниже.

– Жителям северных территорий необходимо соблюдать меры безопасности - одеваться по погоде, не выпускать детей одних на улицу, не пользоваться самодельными электронагревательными приборами, – отметили спасатели.

Отметим, что в Красноярске в грядущую рабочую неделю температура, наоборот, поднимется до плюсовых значений. Тепло будет держаться в столице региона вплоть до конца рабочей недели.