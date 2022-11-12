В Красноярском аэропорту пассажиры 14 часов не могли вылететь в Иркутск Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска транзитные пассажиры 14 часов просидели в ожидании возможности улететь в соседний город Иркутск. Произошло это 2 ноября. Самолет поднялся в воздух из московского аэропорта Шереметьево, вынужден был сделать остановку в Красноярске. «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, что со стороны авиакомпании было нарушение:

- В период 14-ти часового ожидания отправления рейса пассажирам не были оказаны в полном объеме бесплатные услуги, предусмотренные законом, в том числе по их размещению в гостинице.

На авиакомпанию завели административное дело по статье «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

Просто так, для информации: поезд из Красноярска до Иркутска идет 17 часов.