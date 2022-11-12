В Красноярском крае 13 и 14 ноября будет снег и гололед Фото: Мария ЛЕНЦ

В центральных и южных районах Красноярского края ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают специалисты ГУ МЧС России по краю, ссылаясь на прогнозы синоптиков. В воскресенье 13 ноября и понедельник 14 ноября будут обильные осадки – снег с дождем. При этом температура воздуха днем поднимется до 2 – 3 градусов выше нуля, ночью опустится на минусовую отметку. В результате на дорогах образуется наледь, снежная корка.

К тому же 13 – 14 ноября в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува лавиноопасно.

Автомобилистам лучше воздержаться от загородных поездок. Но если возникла необходимость, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим, не обгоняйте друг друга и не тормозите резко, советуют госавтоинспекторы. Чтобы ваши выходные не превратились для автомастерских в «день жестянщика».