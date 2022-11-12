Красноярские приставы выдворили из страны 19 мигрантов. Фото: ГУ ФСПП по краю

В Красноярском крае судебные приставы исполнили решение суда и выдворили с территории России 19 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Все они – граждане Узбекистана.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что нарушено несколько статей. Это «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и «Уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации».

Перед тем, как проводить с территории России, всем назначили штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Правда, трое иностранцев потеряли свои документы (или сделали вид, что потеряли). Так что пришлось оформить временные справки, чтобы выдворить их. А всего с начала 2022 года приставы отправили в путь на историческую родину 205 нелегалов.