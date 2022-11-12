Жителя Красноярска убили за попытку показать физическое превосходство. Фото: СК

В одном из дачных поселков в Красноярске погиб молодой мужчина. Его ударили ножом в спину, единственный удар оказался летальным. Кто, как и почему совершил это, сейчас разбираются следователи регионального следкома.

Предварительную версию о причинах кровавой драмы «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 10 ноября в дачном доме встретились двое мужчин. Ранее они не были знакомы, их пригласил к себе общий друг. Компания устроила застолье со спиртным.

Под парами один из гостей взял в руки нож и стал демонстрировать свое физическое превосходство. 36-летнему подозреваемому это не понравилось, он отобрал нож и сделал то, что сделал. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый находится под стражей, в ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве.