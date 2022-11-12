Красноярский поезд здоровья отметил 15-летний юбилей. Фото: КрасЖД

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)», известный как Поезд здоровья, отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 15 лет. Это совместный проект краевого министерства здравоохранения и Красноярской железной дороги, направленный на развитие регионального здравоохранения.

За пятнадцать лет медики, которые являются лучшими специалистами красноярской Клинической больницы РЖД-Медицина, приняли более 210 тысяч пациентов, порядка 12,5 тысяч из них получили направление на дальнейшее лечение в клиниках. Специалисты провели около миллиона эндоскопических, рентгенологических, маммографических и ультразвуковых исследований.

Добавим, что железнодорожная «передвижная поликлиника» уникальная, подобных ей в стране нет. Пациентов обслуживают по полисам ОМС 11 специалистов самых востребованных направлений. В год команда поезда совершает десять двухнедельных командировок.