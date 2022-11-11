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НовостиСпорт11 ноября 2022 14:51

Красноярец занял третье место на кубке конькобежцев

Соревнования были отборочными перед поездкой в Китай
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Минспорта Красноярского края

Фото: Минспорта Красноярского края

Красноярский спортсмен Данил Бургасов занял третье место на I этапе Кубка Союза конькобежцев России. Конькобежец представляет краевую Академию зимних видов спорта.

Дистанцию в 1500 метров он прошел с результатом 1.52,86 секунды. Победу одержал Сергей Букуев из Краснодарского края, серебро взял Михаил Шерр из Санкт-Петербурга.

Соревнования в Коломне были отборочными для участия в III Российско-китайских зимних молодежных играх. Они пройдут с 15 по 20 декабря в Китае.