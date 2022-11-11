В Красноярске открыли самую большую школу за Уралом

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске открыли среднюю школу №159 на Калинина. По утверждению городской администрации, она является самой крупной за Уралом – и способна вместить сразу 1550 детей.

– В новом учреждении есть всё необходимое для детей. Даже кровати для младшеклассников, которые остаются в группы продленного дня! А более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, кино- и фотостудий. Для юных артистов сделали гримерные, бутафорные комнаты, – рассказали в мэрии.

К слову, строительство школы было комплексным. Это значит, что вместе с самим учреждением сразу же проложили дороги и тротуары, провели освещение, возвели надземный пешеходный переход.