В красноярском Студгородке отключили воду из-за аварии

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В Красноярске в районе Студгородка отключили холодную воду. На улице Киренского произошла коммунальная авария – точно неясно, что именно произошло, но из канализационного люка течет вода, и на дороге образовалась большая лужа.

Специалисты «Краскома» выехали на ремонт, но пока местным жителям придется потерпеть без воды. Холодную воду отключили по адресам Киренского, 17, 19, 21, 21а, 21б, 26, 26а, 26 к1, 28, 56а, Борисова, 3, 5, 20, 22, 24, 28, Софьи Ковалевской, 1, Чкалова, 41 г, 42, Волочаевская, 11а, Бебеля, 55, 53а, и в частном секторе на Бабушкина, Пржевальского и Радищева.

Примерных сроков завершения работ пока нет. Также коммунальщики обещают, после окончания ремонта, почистить дорогу от наледи и посыпать песчано-соляной смесью.