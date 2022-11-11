В Красноярске улицу Академика Киренского залило холодной водой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Киренского произошла коммунальная авария – потоки воды залили проезжую часть и тротуары. Все случилось около 14:00, а с 15:20 приостановлена подача холодной воды для обнаружения и устранения порыва.

Информацию о том, когда включат воду и закончат устранять аварию можно узнать в диспетчерской службе красноярского водоканала по телефону 211-39-63.

В СГК сообщают, что после того, как закончат ремонтировать трубопровод, то подмерзшую дорогу на Киренского почистят от наледи, а затем выполнят подсыпку песчано-солевой смесью.

Адреса отключения холодной воды:

ул. Киренского, 17, 19, 21,21а,21б, 26,26а,26 к1,28,56а;

ул. Борисова, 3, 5, 20, 22,24,28;

ул. С. Ковалевской, 1;

ул. Чкалова, 41г,42;

ул. Волочаевская, 11а;

ул. Бебеля, 55,53а;

частный сектор: ул. Бабушкина, Пржевальского, Радищева.