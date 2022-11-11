На Бугаче в Красноярске открыли самую большую школу за Уралом на 1550 мест

Фото: Александр Черных

В красноярском микрорайне Бугач открылась самая большая школа за Уралом на 1550 мест для учащихся. Как рассказали в пресс-службе правительства, её построили всего за два года по нацпроекту «Образование».

Школа укомплектована залами хореографии, фитнес-аэробики, спортивными и тренажерным, лечебной физкультуры, стрелковым тиро. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудовали футбольное и баскетбольное поля, хоккейную коробку, волейбольную площадку, полосу препятствий, площадку по изучению правил дорожного движения.

Для учащихся начального блока созданы кабинеты группы продленного дня с игровыми и учебными зонами, спальнями. Более 250 кабинетов предназначены для самовыражения и самореализации школьников, в том числе открыты кино- и фотостудия и коворкинг-зоны. Для юных артистов оборудовали гримерные, бутафорные комнаты. Работает школьный информационный центр.

Не забыли и про маломобильных учеников - пандусы, лифты, есть специальные помещения для пребывания детей-инвалидов, в том числе комнаты гигиены для детей, передвигающихся в креслах-колясках. В учебных кабинетах предусмотрена специальная мебель. Школьный двор по периметру оборудован игровыми зонами и зонами отдыха. Им смогут пользоваться и жители микрорайона.

11 ноября в школе прошли торжественная линейка и первые уроки. На открытии присутствовал губернатор Александр Усс.

По его мнению, новая школа – самый настоящий праздник, такой еще в регионе не было. Она должна стать центром притяжения всего микрорайона Бугач. В школе вложили душу и результатом все очень гордятся, в том числе и тем фактом, что большинство оборудования – местное.

В планах у руководства региона создать целый образовательный кластер на Бугаче, уже проектируется детский сад на 300 мест. Также рядом со школой появится центр по профилактике детского дорожного травматизма.

Безопасность пути к школе через оживленную улицу обеспечивает надземный пешеход, который возвели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». К школе построили дорогу с тротуарами.

В целом за этот год в Красноярском крае появится 10 новых школ – 6 из их уже открыты, еще 4 будут сданы до конца года.