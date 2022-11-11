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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:22

В Красноярске к зиме подготовили более 70% общественного транспорта

Для водителей провели инструктаж по безопасному движению при гололеде и снежных заносах
Татьяна ИЛЬИНА
Общественный транспорт в Красноярске готовят к зиме

Общественный транспорт в Красноярске готовят к зиме

Фото: Мария ЛЕНЦ

Автобусы, троллейбусы и трамваи Красноярска активно готовят к зиме. В общественном транспорте утепляют двери и окна салонов, меняют техжидкости и проверяют состояние шин, сообщили в администрации города.

Традиционный комплекс мероприятий по подготовке транспорта к холодному сезону включает в себя ревизию ходовых агрегатов, проверку двигателей и профилактику радиаторов, тормозных систем и обогревателей.

Отдельно специалисты транспортных предприятий обратили внимание на подготовку к холодам гаражей и ремонтных боксов. Провели инструктаж и для водителей. Им рассказали о правилах безопасного движения при гололеде, снежных заносах и тумане.

Из 822 единиц общественного транспорта, которые ежедневно выходят на улицы Красноярска, проверку прошло более 70%. Остальные машины должны подготовить к минусовым температурам к 20 числам ноября.