За убийство пасынка задержали жителя Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе в одной из квартир села Березовское было найдено тело заколотого ножом 25-летнего парня. В следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, что подозреваемым в убийстве стал отчим парня.

По предварительной версии, пасынок приехал в гости к 44-летнему мужчине днем 10 ноября. Во время застолья с алкоголем между ними возник спор касательно работы.

Конфликт перетек в драку, во время которой сельчанин ударил парня ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Напомним, в Эвенкии раскрыли убийство 16-летней давности. Четверо мужчин сначала жестоко убили, а потом сожгли тело 25-летнего парня. Их личности удалось сотрудникам аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет.