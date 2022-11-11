За убийство пасынка задержали жителя Красноярского края

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В Курагинском районе в одной из квартир села Березовское было найдено тело заколотого ножом 25-летнего парня. В следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали, что подозреваемым в убийстве стал отчим парня.
По предварительной версии, пасынок приехал в гости к 44-летнему мужчине днем 10 ноября. Во время застолья с алкоголем между ними возник спор касательно работы.
Конфликт перетек в драку, во время которой сельчанин ударил парня ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.
Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
Напомним, в Эвенкии раскрыли убийство 16-летней давности. Четверо мужчин сначала жестоко убили, а потом сожгли тело 25-летнего парня. Их личности удалось сотрудникам аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет.