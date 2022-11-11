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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:42

В Красноярске фирма накопила 164 штрафа и лишилась трех машин

Теперь организации надо выплатить 215 тысяч рублей задолженности и еще 700 тысяч – исполнительного сбора
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярске за долги арестовали три автомобиля фирмы по аренде машин

В Красноярске за долги арестовали три автомобиля фирмы по аренде машин

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске судебные приставы арестовали три машины организации, которая накопила 164 штрафа. Общая сумма задолженности составляет 215 тысяч, еще 700 тысяч приходится на исполнительный сбор, рассказали в главном управлении ФССС.

Компания занимается сдачей машин в аренду. Теперь ее автопарк уменьшился на Hyundai Solaris, Kia Rio и Nissan Sunny. Их забрали на спецстоянку. Если через 10 дней фирма не погасит все долги, автомобили отправят на оценку и продажу.

Напомним, у жителя Красноярского края арестовали Toyota Land Cruiser. 42-летний мужчина накопил 8-миллионный долг перед несколькими организациями и людьми. Около двух миллионов удалось погасить с помощью принятых приставами мер, а остальную сумму закроет, видимо, уже продажа внедорожника.