Из Красноярска в Шри-Ланку впервые вылетел прямой рейс

Фото: пресс-служба красноярского аэропорта

Впервые Из Красноярска в Шри-Ланку вылетел прямой рейс. Все 336 мест были выкуплены, так что самолет отправился в теплую страну со 100% загрузкой, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Улететь в Шри-Ланку из Красноярска можно раз в 10 дней. Перелеты выполняются в рамках чартерной программы AnexTour на суднах Boeing 767-300.

Напомним, что каждую среду из красноярского аэропорта отправляется самолет до Таиланда. Для въезда в Королевство улыбок россиянам больше не надо сдавать ПЦР-тесты и предоставлять сертификаты о вакцинации.