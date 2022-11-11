Авиакомпания «Победа» открыла распродажу билетов из Красноярска до Москвы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «Победа» с 11 по 13 ноября открыла распродажу билетов на прямые рейсы до Москвы. Стоимость перелета начинается от 1 999 рублей, рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.

Количество билетов ограничено, однако пока они есть. На сайте компании цена за базовый тариф, в который входит только ручная кладь, действительно составляет 1 999 рублей. За перелет с багажом придется отдать уже 3 199 рублей, а если добавить возврат или замену даты и времени вылета, то цена возрастет до 5 699 рублей.

Рейсы осуществляются ежедневно. Из Красноярска улететь в Москву можно в 7.55. 24, 26, 27 и 29 декабря будет запущен дополнительный рейс в 9.05.

Из Москвы в Красноярск самолеты отправляются каждый день в 22.30. Добавят рейсы 23,25, 26 и 28 декабря в 23.55.