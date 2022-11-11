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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 6:42

Бывший преподаватель красноярского СФУ получил 6 месяцев исправительных работ за взятки

Он получил 72 000 рублей от 18 студентов
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-преподавателя красноярского СФУ осудили за взятки от студентов. Как сообщает прокуратура, суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 15% в доход государства.

Как оказалось, в ноябре 2020 взяточник был старшим преподавателем Горно-геологического отделения Института горного дела, геологии и геотехнологий в СФУ. Он получил по 4000 рублей от 18 студентов за принятие без фактического выполнения лабораторных работ и допуск к сдаче предстоящего экзамена по дисциплине «Горные машины и оборудование».

Суд признал мужчину виновным.