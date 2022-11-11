Под Красноярском ИК-5 обязали установить газоочистные установки на промплощадке

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Под Красноярском в деревне Старцево колонию ИК-5 прокуратура обязала установить газоочистные сооружения 7 источникам выбросов загрязняющих веществ. Как сообщили в ведомстве, на промышленной площадке расположены алюминиевый цех, котельная, пекарня, автосервис, столярная мастерская и производства по изготовлению угля.

Объекты останавливать нельзя, так как они обеспечивают жизнедеятельность осужденных.

Во время проверки дважды фиксировались превышения по бенз(а)пирену (в 21,8 и 48,78 раз) и алюминию (в 1,3 и 2,6 раза). Отметим, что эффективность газоочистки плавильной печи в алюминиевом цеху лишь 85%, а она сама предназначена для лишь для улавливания пыли.

- По требованию прокуратуры учреждение привело выбросы в соответствие с установленными нормативами, ответственное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение правил охраны атмосферного воздуха в виде штрафов, - рассказали в ведомстве.